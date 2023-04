Vitória e Braga punidos com um jogo de interdição e multas de quase 20 mil euros

JN Hoje às 16:46, atualizado às 17:25 Facebook

O Conselho de Disciplina puniu, esta terça-feira, Vitória de Guimarães e Braga com um jogo de interdição e multas de quase 20 mil euros, devido ao dérbi minhoto a contar para a 22.ª jornada da Liga, a 27 de fevereiro.

Segundo o comunicado desta terça-feira, além do jogo de interdição, os vitorianos terão de pagar uma multa de 8.920 euros, enquanto o Braga foi punido com uma coima no valor de 10.840 euros.

O jogo, que terminou com um trunfo do Vitória por 2-1, ficou marcado por uma confusão entre elementos das duas equipas no túnel de acesso aos balneários, obrigando à intervenção de agentes da PSP. Nas bancadas, depois da expulsão de Tiago Silva, os adeptos do Vitória e do Braga envolveram-se em desacatos, conflito resolvido em pouco tempo pelas forças de segurança.