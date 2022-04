Vitória estava na Horta de Ricardo

Capitão salva guerreiros em cima do fim do jogo e está a um golo de igualar o melhor marcador da história do clube.

É a figura, é o capitão e muitas vezes veste a capa de herói. Ricardo Horta marcou o golo que deu a vitória aos arsenalistas frente ao Belenenses SAD, chegando aos 91 tentos pelos minhotos, ficando a um golo de igualar Mário Laranjo como melhor marcador de sempre do clube.

Ainda iam entrando alguns adeptos do Braga e Francisco Moura já falhava a primeira chance de golo, naquilo que viria a ser um presságio do filme do jogo. Os arsenalistas estiveram quase sempre por cima da partida, mas encontraram um Belenenses SAD atrevido, à imagem daquilo que tem sido nas últimas jornadas - em contraste com a prestação em grande parte da época - para evitar a descida de divisão. Muita pressão e tentativas de uma saída longa para o ataque explicam a intenção das duas formações, mas o ritmo foi pouco acelerado para o golo aparecer.