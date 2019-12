Vitória europeia melhorou o "humor" no F. C. Porto

Nuno A. Amaral Hoje às 13:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Sérgio Conceição diz que o triunfo sobre o Young Boys desanuviou o ambiente na equipa portista, que agora pensa em ganhar ao Paços de Ferreira.

Na antevisão do jogo desta segunda-feira com os pacenses, o treinador do F. C. Porto reconheceu a importância do bom resultado obtido na Suíça. "É sempre melhor trabalhar sobre vitórias. O ambiente não tem de ser de mais confiança, mas claramente que o humor do grupo ficou melhor. Senti a equipa contente, com alegria para estes dias de trabalho antes do próximo jogo. Foi uma vitória importante na Liga Europa, com uma segunda parte fantástica, que nos permite lutar pela passagem à fase seguinte", disse Conceição, este domingo, no Olival.

O técnico dos dragões abordou os dois golos marcados por Aboubakar na passada quinta-feira, para dizer que o avançado camaronês "sempre foi um reforço" para o plantel. "Quando me falaram, há dois ou três meses, de uma possível saída de Aboubakar para a Turquia, tive oportunidade de dizer que contava com ele. Estava num processo em que era preciso muita paciência e espírito de sacrifício para voltar ao nível em que estava antes da lesão. Ele não é um reforço. Sempre foi um reforço, porque tem a atitude correta e tudo aquilo que o F. C. Porto aprecia num jogador", referiu.

Sobre o jogo com o Paços, Sérgio Conceição destacou a necessidade de a equipa azul e branca "entrar forte e ganhar", confirmando a disponibilidade de Zé Luís e Nakajima, recuperados de problemas físicos. Em relação à perda da titularidade de Uribe, depois do caso disciplinar que protagonizou antes do dérbi com o Boavista, há três semanas, o treinador do F. C. Porto falou de uma decisão técnica: "É uma opção. Não jogou no Bessa, houve outros jogadores que entraram e deram uma boa resposta".