Vitória magra dá balão de oxigênio às águias

Golo de João Mário, de penálti, garante os três pontos no regresso aos triunfos. Noite marcada pelo bom jogo dos encarnados e também pela falta de eficácia. David Neres volta à competição.

A vitória do Benfica por 1-0, frente ao Portimonense, graças a um golo de João Mário de penálti, foi magra mas revelou-se preciosa para devolver a confiança aos encarnados, que, à condição, têm oito pontos de vantagem sobre o F. C. Porto, segundo classificado, e mais seis que o Braga, que está no segundo posto. Apesar de ter jogado de início sem três peças chave, casos de Enzo, Rafa e Neres, a equipa de Schmidt fez uma exibição bastante satisfatória mas terminou a queimar tempo. Depois de ter desperdiçado inúmeras oportunidades de golo frente a um adversário inofensivo, as memórias da derrota com o Braga, na última jornada, vieram ao de cima e o Benfica preferiu segurar a bola e não meter-se em aventuras. No fim, a Luz respirou de alívio com a conquista dos três pontos, vitais para encarar com tranquilidade o dérbi com o Sporting, de amanhã a uma semana. Antes o Benfica, defronta o Varzim na Taça de Portugal.

A história do jogo foi quase sempre de sentido único para a baliza de Nakamura. O golo madrugador de João Mário, aos nove minutos, foi crucial para estabilizar o conjunto e, logo a seguir, o Benfica poderia ter aumentado a vantagem, porém Aursnes desperdiçou o castigo máximo, depois de ter rendido o colega a bater o castigo máximo. É que o guarda-redes do Portimonense quase defendia o penálti do internacional português.