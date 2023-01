Vitória na expectativa por Foster e Almeida

Duo já não faz parte do quadro de ativos, mas as respetivas transferências permitirão encaixes financeiros.

O mercado de transferências está ativo, mas a SAD vitoriana, liderada por António Miguel Cardoso, poderá realizar importantes encaixes financeiros sem vender atuais ativos.

O sul-africano Lyle Foster, vendido aos belgas do Westerlo por um milhão de euros, é um dos casos que a SAD acompanha com atenção. O avançado, que teve uma passagem discreta pela Cidade-Berço, despertou a cobiça dos ingleses do Burnley. E o negócio, caso se concretize nas próximas horas, resultará num encaixe de 900 mil euros, dado que o Vitória, na altura da transferência do jogador, reservou 15% da mais-valia de uma futura venda.

Mas, nem só o sul-africano merece atenção especial por parte dos responsáveis minhotos. André Almeida, como noticiou o JN, tem sido um dos jogadores em revelação na liga espanhola e as suas exibições têm gerado cobiça. O Valência já tem conhecimento de algumas propostas, mas um eventual negócio também é do interesse dos vitorianos. O internacional sub-21 foi vendido por oito milhões de euros, mas os vitorianos reservaram de 20% da mais-valia de uma futura venda.

No plano desportivo, Jorge Fernandes sofreu uma lesão muscular e não será opção para a receção ao Chaves. Tiago Silva e André André permanecem em dúvida para o encontro com os flavienses, agendado para a próxima segunda-feira (21.15 horas).