Vitória portista arrancada a ferros ao cair do pano

O F. C. Porto vingou-se da derrota ao cair do pano na primeira volta frente ao Rio Ave e assegurou, este sábado, a vitória, por 4-3, também nos derradeiros instantes do jogo antecipado da 14.ª jornada.

Um golo de Doro Dabó, aos 90+5, garantiu os três pontos, quando o empate parecia garantido, depois dos vila-condenses se terem colocado por três vezes em vantagem.

O médio Tomás abriu o marcador aos 16 minutos, dando o melhor seguimento em posição frontal a um cruzamento da direita.

Os dragões acordaram a partir daí, tiveram uma boa situação para igualar, por Umaro Candé, no entanto só perto da meia hora chegaram ao golo pelo ponta de lança Doro Dabó (28).

Ainda antes do intervalo Ricardo Rei viu um remate rasar a barra da baliza da formação de Vila do Conde.

Na segunda parte, o primeiro sinal foi para os portistas, contudo seria Tiago a voltar a colocar o Rio Ave em vantagem (52). David Vinhas igualou de cabeça (62), após livre de Ricardo Rei, Tomás fez o 3-2 para os visitantes, mas dois minutos depois António Ribeiro voltou a deixar tudo na mesma.

Os azuis e brancos mexeram na equipa, pressionaram no ataque e no último lance, no seguimento de um canto, Doro Dabó garantiu a vitória.