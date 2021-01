Sem novos casos de covid, Vitória regressou aos treinos

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 11:56 Facebook

O plantel do Vitória de Guimarães regressou aos treinos, nesta manhã de terça-feira, depois da ronda de testes realizada na segunda-feira não ter detetado novos casos de covid-19.

Perante estes dados, as autoridades de saúde pública permitiram o regresso da equipa aos trabalhos, sendo retomado o plano de treinos e iniciada a preparação do dérbi concelhio com o Moreirense, agendado para o próximo sábado (17 horas), referente à 13ª jornada da Liga.

O jogo com o Nacional da Madeira, recorde-se, foi reagendado para o próximo dia 21, depois de na passada sexta-feira seis jogadores terem testado positivo à covid-19.