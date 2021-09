Vitória SC com prejuízo de 8,2 milhões de euros

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:00 Facebook

A SAD Do Vitória SC apresentou um resultado negativo no valor de 8,2 milhões de euros, referente à época 2020/2021.

A SAD da equipa de Guimarães terminou a época passada com um prejuízo de 8,2 milhões de euros. Este resultado é explicado pela ausência das competições europeias e pela quebra de rendimento causada pela pandemia, fatores que levaram à perda de sete milhões de euros, segundo o documento enviado pelo clube à agência Lusa. Outro fator que se relaciona com estas perdas tem a ver com a permanência de alguns jogadores que, na perspetiva do clube, dão garantias a nível desportivo e poderão dar uma retribuição financeira no futuro.

A "celebração de contratos profissionais com jovens jogadores avaliados com potencial de primeira equipa", como são os casos de Tomás Händel, Gui, André Amaro, Hélder Sá e Herculano Nabian, contribuíram para estes números, bem como as "rescisões contratuais com atletas tidos como excedentários", pode ler-se no documento.

Para recuperar deste resultado negativo, a estratégia do clube passa pela "concretização dos objetivos desportivos e valorização dos ativos e nomeadamente dos jovens talentos". Os vimaranenses pretende também investir na academia através de trabalhos de modernização e da construção de um "miniestádio" com capacidade para 2500 pessoas.

O clube teve um aumento no ativo, avaliado agora em 57,85 milhões de euros, bem como do passivo para os 61,69 milhões, e uma redução nos custos com o pessoal em cerca de 2,5 milhões de euros.

Estes resultados, referentes à época 2020/2021, serão apresentados a 30 de setembro aos acionistas da SAD em Assembleia Geral, no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense.