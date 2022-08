Vimaranenses foram derrotados na Croácia por 3-1.

Pior era difícil: o Vitória SC entrou com o pé esquerdo na Liga Conferência, tendo sido derrotado por 3-1 às mãos do Hajduk Split. Miguel Maga ainda adiantou os vimaranenses com um belo golo, mas três distrações da equipa portuguesa valeram três golos para a formação croata.

A segunda mão disputa-se na próxima quarta-feira, às 17 horas, no Estádio D. Afonso Henriques.