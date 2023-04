Vitória SC sagra-se tetracampeão nacional de polo aquático

O Vitória Sport Clube derrotou o CF Portuense para voltar a conquistar o campeonato de seniores masculinos em polo aquático.

O Vitória sagrou-se, nesta tarde de domingo, tetracampeão nacional de seniores masculinos de polo aquático, após derrotar o CF Portuense, no quarto jogo da final, por um expressivo 20-13.

Diante a sua massa adepta e com casa cheia, o coletivo de Vítor Macedo dominou o adversário em todos os períodos do jogo. Depois de ter chegado ao intervalo a ganhar por 9-5, os vitorianos não baixaram o ritmo e ampliaram o marcador para os sete golos de diferença.

O presidente António Miguel Cardoso enalteceu e felicitou a estrutura pelo sucesso alcançado. "Sendo o Vitória um clube eclético, é com orgulho que partilho convosco a minha satisfação. Este tetra jamais se apagará e acontece, ainda por cima, pouco depois de o clube completar o seu 100.º aniversário. Semelhante prova de vida dá-nos alento para o futuro e serve de exemplo para todas as outras modalidades: com ambição, tudo é possível", disse o responsável máximo, numa nota oficial.

"Vamos no quarto consecutivo e, por certo, a estes craques das piscinas vontade não faltará para dentro de um ano celebrarmos a conquista do pentacampeonato. Obrigado, campeões".