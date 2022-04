Vitória sobre Portimonense aproxima Arouca da permanência

JN/Agências Hoje às 17:11 Facebook

Os arouquenses venceram, este sábado, pela margem mínima (1-0) e passam a ter, à condição, quatro pontos de distância para a zona de despromoção.

O Arouca venceu o Portimonense por 1-0, em jogo da 32.ª jornada da Liga, conseguindo um importante triunfo na luta pela permanência no escalão máximo.

A jogar em casa, os arouquenses marcaram, através do médio David Simão, o único golo da partida aos 50 minutos, com o Arouca a regressar aos triunfos depois de duas derrotas e um empate nas três jornadas anteriores.

Com esta vitória, o Arouca está no 15.º lugar do campeonato, com 30 pontos, mais quatro do que o Moreirense, 16.º e em lugar do 'play-off' de manutenção, e que o Tondela, 17.º e em zona de despromoção, mas ambos com menos um jogo.