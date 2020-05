Vitória-Sporting abre maratona de jogos da Liga de futebol

Vasco Samouco com Nuno Barbosa e Arnaldo Martins Hoje às 09:56 Facebook

Vitória de Guimarães-Sporting é candidato a abrir maratona, mas há mais na calha. Grande parte dos duelos começa ao fim da tarde. Dez estádios com luz verde.

A Liga propõe um V. Guimarães-Sporting, no Estádio D. Afonso Henriques, como o ponto de partida para retoma do campeonato, a 4 de junho, e o início de uma maratona, quase ininterrupta, de jogos até à segunda quinzena de julho, mas existem mais hipóteses, o que até poderá antecipar em 24 horas o regresso do futebol. Isto é parte do plano que a Liga, os clubes e o operador televisivo estão a ultimar, e que, afinal, poderá deixar de fora apenas quatro dos 18 estádios que fazem parte da competição.

A pouco mais de duas semanas do reinício do campeonato, já é mais ou menos claro aquilo que está reservado às equipas até finalizarem o que teria terminado no fim de semana passado, não fosse a pandemia de covid-19. De acordo com um documento a que o JN teve acesso, os dias e os horários de quase todos os 90 encontros - a última jornada só será planeada na semana anterior - estão praticamente definidos, faltando alinhar as intenções da Liga de Clubes com as da SportTV, cujas posições, em alguns casos, ainda estão algo afastadas.