JN/Agências Ontem às 22:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O Vitória Sport Clube venceu o Tondela, por 2-0, este domingo, num jogo em que foi superior durante mais tempo, sob chuva intensa, ascendendo provisoriamente à sexta posição da Liga portuguesa de futebol, à 23.ª jornada.

Os vitorianos adaptaram-se melhor ao relvado encharcado do Estádio D. Afonso Henriques, ganhando mais bolas divididas e conseguindo vários desequilíbrios das alas, a partir das quais surgiram os cruzamentos para os dois golos, de Bruno Duarte, aos 24 minutos, e André André, aos 41.

Com o segundo triunfo seguido no campeonato, os vimaranenses ultrapassaram o Famalicão (com menos um jogo) e subiram à sexta posição, com 34 pontos, menos três do que o Rio Ave, equipa que ocupa o quinto lugar, o último que deverá dar acesso à Liga Europa. Já o Tondela, que averbou a terceira derrota consecutiva, está no 15.º posto, com 24.

Com a chuva a cair intensamente e o vento a soprar forte em Guimarães, as duas equipas depararam-se com um relvado encharcado, que as obrigou a trocar a circulação de bola junto à relva por um futebol mais direto.

O Tondela surgiu melhor durante o primeiro quarto de hora, revelando-se mais forte nos duelos e mais veloz no ataque, e criou a primeira ocasião de golo do desafio, quando Philipe Sampaio cabeceou ligeiramente ao lado, após livre de Pepelu, ao minuto dois.

Depois de frustradas várias tentativas de circulação de bola junto à relva, os anfitriões começaram a alterar o seu jogo, com lançamentos longos de uma faixa para outra, e começaram a ganhar espaço para cruzar para a área e criar ocasiões que acabaram por dar golo, em dois casos.

Depois de Pepê ter acertado no poste, num canto direto, aos 21 minutos, e de Davidson ter atirado ao lado, aos 22, Bruno Duarte antecipou-se a Philipe Sampaio após cruzamento de Sacko, na direita, e apontou o seu terceiro golo nos quatro últimos jogos, com um cabeceamento ao ângulo inferior esquerdo.

Com os centrais e os médios mais recuados a bloquearem várias tentativas de resposta do Tondela, a equipa treinada por Ivo Vieira permaneceu instalada no meio-campo adversário e chegou ao segundo golo, quando André André respondeu a um cruzamento de Poha com um remate de primeira, que ditou o seu segundo golo em dois jogos seguidos.

A formação treinada por Natxo González subiu os níveis de agressividade após o intervalo, segurou a bola mais tempo e ameaçou reduzir a desvantagem por João Pedro, num lance na pequena área, aos 62 minutos, e em lances de Ronan, aos 79 e aos 90+3, mas sem sucesso.

Mais resguardado no segundo tempo, o Vitória de Guimarães esteve, ainda assim, perto do terceiro golo, quando Cláudio Ramos negou esse intento ao estreante Ouattara, aos 78 minutos, e Pepê rematou por cima, quando tinha colegas isolados, aos 87.

Veja agora o resumo do jogo.