Vitória vence o Braga, arsenalistas acabam jogo com nove

O Vitória de Guimarães venceu (2-1), esta segunda-feira, o Braga em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga. Tiago Silva, Safira e Álvaro Djaló marcaram os golos do encontro. Niakaté, Tiago Silva e Tiago Djaló foram expulsos.

Os vimaranenses inauguraram o marcador ao minuto 30, de grande penalidade. Niakaté cometeu falta sobre Safira na grande área e acabou expulso por acumulação de amarelos - Luís Godinho reviu as imagens e trocou o segundo cartão amarelo por vermelho direto - e, chamado a marcar o castigo máximo, Tiago Silva não falhou. Ainda antes do intervalo, Safira aproveitou da melhor forma um cruzamento de André Amaro e aumentou a vantagem do Vitória.

Na segunda parte, já depois da expulsão de Tiago Silva, por acumulação de amarelos, Tiago Djaló reduziu para os arsenalistas mas o avançado acabou expulso nos descontos.

Com este resultado, os vimaranenses, que somaram o quinto jogo sem perder, passou a somar 37 pontos, enquanto o Sporting de Braga se mantém no terceiro posto, com 49, a 10 do líder Benfica, a dois do F. C. Porto e com cinco de avanço sobre o Sporting.

Veja os golos e os casos: