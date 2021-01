Vitorianos dão a volta aos madeirenses

JN Hoje às 22:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O V. Guimarães venceu, esta noite de quinta-feira, o Nacional, por 3-1, em jogo em atraso da 12.ª jornada da Liga.

Gorré adiantou os insulares no marcador aos 16 minutos, mais quatro minutos depois Quaresma igualou o encontro.

Já no segundo tempo Óscar deu a volta ao marcador (61 minutos), com um lance infeliz de Lucas Kal a dar o terceiro golo aos minhotos.

Com este desfecho, os vimaranenses mantiveram a sexta posição, agora a apenas dois pontos do Paços de Ferreira, mas com menos um jogo ainda. Já os madeirenses estão em 14.º lugar.