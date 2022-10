Vitorianos dão três pontapés nas canelas

Vimaranenses vencem com bis de Johnston. Gaienses oferecem camisolas patrocinadas pelos Super Dragões

A festa da Taça de Portugal começou da melhor maneira para o V. Guimarães. Os minhotos deram três pontapés nas canelas e vencerem a equipa de Gaia, por 3-1, com destaque para o bis de Johnston. Os vimaranenses seguem assim para a quarta eliminatória da prova.

Quando as equipas entraram em campo, os jogadores do Canelas ofereceram aos adeptos camisolas patrocinadas pelos Super Dragões, claque liderada por Fernando Madureira, dirigente do clube gaiense. A ação de marketing empolgou a equipa da casa que nunca se amedrontou de ter a bola e lançar o ataque em velocidade.