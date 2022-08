Vitorianos de fora da Liga Conferência Europa

Apesar de terem saído vitoriosos do encontro da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa (1-0), com o Hadjuk Split, o V. Guimarães acabou eliminado devido à derrota na Croácia (1-3).

Os vitorianos até começaram o encontro da melhor maneira, com um belo golo de Anderson Silva logo aos cinco minutos, mas não voltaram a conseguir fazer com que a bola entrasse na baliza croata.

O jogo foi de claro domínio dos vimaranenses, mas, a espaços, o Hadjuk conseguiu criar perigo através de contra-ataques rápidos.

Após o apito final houve lugar à confusão geral, com os jogadores a envolverem-se em confrontos, embora a situação tenha acalmado sem a existência de cartões vermelhos, nem atletas lesionados. Quando a situação parecia ter sido sanada, com ambas as equipas a agradecer aos adeptos, houve nova confusão entre dirigentes, nos bancos, com cadeiras a serem arremessadas a partir da bancada.

Com este resultado a equipa da Croácia passa à fase seguinte, enquanto o V. Guimarães se despede das competições europeias, em 2022/23.