Vitorianos empatam no Bessa e complicam contas europeias

Boavista e Vitória de Guimarães empataram, esta sexta-feira, a uma bola, no arranque da 33.ª jornada da Liga Portugal, num desfecho que complica as contas minhotas na luta pelo quinto lugar.

Óscar Estupiñán deu vantagem aos vimaranenses, aos 25 minutos, mas Ntep empatou aos 70, seis minutos antes de o Boavista ficar em vantagem numérica após a expulsão de Mumin.

Com 45 pontos, o Vitória de Guimarães, que somou o terceiro empate consecutivo, garantiu o sexto lugar na prova, que ainda pode dar acesso às provas europeias, caso o F. C. Porto vença a Taça de Portugal, mas pode ver o Gil Vicente assegurar o quinto lugar, de acesso à Liga Conferência Europa, caso pontue frente ao Tondela no domingo.

Com a permanência já assegurada, o Boavista somou a 16.ª igualdade na prova e segue com 37 pontos.