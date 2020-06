Vitorianos renovam com Nico Janvier até 2024

JN Hoje às 17:28 Facebook

O futebolista Nico Janvier renovou o contrato com o V. Guimarães até ao final da época 2023/24, após ter jogado pela equipa B, do Campeonato de Portugal, na primeira época, informaram esta quinta-feira os vitorianos, no site oficial.

"Estou feliz por prolongar o contrato. É também um sinal da confiança que o clube deposita em mim (...). O balanço deste primeiro ano é muito positivo. O que me custou mais foi deixar a minha família, mas valeu a pena, até porque gostei da cidade, da cultura, das pessoas", afirmou o médio francês, de 21 anos, na nota publicada.

Contratado aos franceses do Rennes no verão de 2019, o jogador assumiu ainda o objetivo de "alcançar" a equipa principal, que disputa a Liga, após ter marcado oito golos em 23 jogos pela equipa B, que ocupava o terceiro lugar da série A do Campeonato de Portugal, antes da prova terminar precocemente, devido à pandemia de covid-19.