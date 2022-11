Vitorianos testam a crise em Alvalade

Eliminação da Champions agrava mau momento leonino. Minhotos chegam a este duelo à frente dos lisboetas.

Duas equipas em contextos bem diferentes defrontam-se no sábado à noite em Alvalade, onde o Sporting tentará aliviar a crise diante de um Vitória de Guimarães em alta. Com apenas uma vitória nos últimos seis jogos e depois de uma eliminação da Champions que deixou marcas, os leões são obrigados a dar uma resposta à altura, até porque vão jogar com um adversário que está um ponto e um lugar acima na tabela. Os vitorianos não perdem há dois meses, desde o duelo minhoto com o Braga, e vêm de quatro vitórias consecutivas (três no campeonato e uma na Taça de Portugal), capazes de entusiasmar os adeptos e dar moral ao treinador Moreno.

No Sporting, Ruben Amorim vive os dias mais complicados desde que assumiu o comando técnico leonino, há quase três anos. O treinador não está a conseguir superar as saídas de dois jogadores importantes do plantel anterior (Palhinha e Matheus Nunes), que enfraqueceram imenso o meio-campo, e a equipa de Alvalade vive em permanente sobressalto defensivo: o último jogo em que não sofreu golos data de 13 de setembro.