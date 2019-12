Hoje às 19:46 Facebook

O Vitória de Setúbal e o Vitória de Guimarães empataram (1-1), este domingo em Setúbal, na 12.ª jornada da Liga.

Os minhotos adiantaram-se no marcador aos 50 minutos, por intermédio de André Pereira, mas os sadinos reagiram e igualaram 12 minutos depois (62), por Ghilas.

Com este empate, a equipa setubalense manteve o 14.º lugar com 13 pontos, enquanto os vimaranenses conservam o sexto com 17.

Veja o resumo do jogo: