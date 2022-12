VIVA PORTUGAL!...

José Neto Hoje às 00:22 Facebook

Quanto a mim, a essência dum jogo de futebol reside no seu caráter lúdico transposto para um patamar cultural indispensável na formação duma sociedade, apelando ao despertar duma inteligência coletiva numa exigente adaptação às regras dum bem entender para um bem fazer.

Quando a bola rola, acontece uma labareda de emoções em que se exige uma capacidade solidária de relação onde aparece o jogador, o treinador, o dirigente, o árbitro, o adepto e o seu aporte biológico, social, político, cultural e onde a ciência e a consciência se projetam através das noções do belo, do estético e do ético e estabelecem acordos duma admirável existência.

Neste Mundial, realizando num tempo fora do comum, pela necessidade de adaptação às alterações pelas mudanças de fusos horários que sempre conduzem a situações de dessincronização dos ritmos biológicos e consequente incapacidade de a atenção e decisão, levam-nos a supor o que seria, caso fosse realizado no final de época.

Neste sentido, anoto apenas dois exemplos do muito que poderia referir, o balanceamento de enorme percentagem ofensiva de jogo pelos flancos e intervenção jogo corrido pela participação dos guarda-redes, o emergir de seleções asiáticas e africanas num nível competitivo elevado e de equipas que parecendo potencialmente mais fracas se transformam numa renovação de comportamentos que lhe dão alma, e se fixam pelo brilho apoteótico, vertidas por um entusiasmo contagiante, convertido por uma identidade coletiva demolidora.

Neste âmbito, creio que as seleções que mais próximo estarão do êxito serão aquelas que sejam capazes de ultrapassar as exigências da competição de forma emocionalmente mais equilibrada, identificadas com um estado de alma nas ações a converter, no prazer em realizar e movidas por um estado de coesão e crença onde impere o entusiasmo, a confiança, a alegria, a felicidade e o otimismo, apostando no êxito pensado para o sucesso a conseguir.

... E quanta a emoção ao ver subir ao longo do tempo a bandeira da minha pátria amada, com as cores do sangue que lhe dá vida e da esperança que lhe garante futuro, a caminho das portas do céu!...

VIVA PORTUGAL!...

*Doutorado em Ciências do Desporto