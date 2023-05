Viveiro de talentos mostra pedalada a formar

CDC Navais mantém a tradição de revelar ciclistas que começaram nos trilhos da Póvoa de Varzim.

Numa terra que já projetou para a ribalta da modalidade nomes como Rui Costa, Manuel Zeferino ou João Cabreira, a tradição do ciclismo na Póvoa de Varzim continua a ter sequência no trabalho do CDC Navais, clube de uma das freguesias poveiras, que há vários anos se dedica à formação de talentos.

"Há algumas pessoas no concelho que fizeram um bom percurso no ciclismo e queremos que os nossos atletas sigam esses exemplos, divertindo-se num clube com ambiente familiar", começou por explicar ao JN Nuno Soares, um dos técnicos do CDC Navais.