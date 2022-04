Vizela assusta, mas F. C. Porto ganha e está a um ponto do título

JN Hoje às 20:55 Facebook

Dragões regressam às vitórias (4-2) no campeonato e podem sagrar-se campeões este domingo, caso o Sporting não vença o Gil Vicente.

O F. C. Porto está a um ponto de ser campeão nacional e pode fazer a festa da reconquista do título daqui a 24 horas, se o Sporting não vencer o Gil Vicente.

Este sábado, os dragões bateram o Vizela, por 4-2, e passam a ter, à condição, nove pontos de vantagem sobre os leões, que ainda têm três jornadas por disputar. Se a equipa de Ruben Amorim vencer, então o F. C. Porto pode ser campeão no clássico da próxima jornada, com o Benfica, no Estádio da Luz.

Depois da derrota em Braga, a equipa de Sérgio Conceição entrou a todo o gás no duelo com o Vizela, no Estádio do Dragão, e antes da meia-hora já tinha dois golos de vantagem (Evanilson e Taremi).

A vitória parecia encaminhada, só que os vizelenses reagiram. Mendez reduziu aos 36 minutos e Nuno Moreira restabeleceu a igualdade logo no início da segunda parte.

Quase não houve tempo, contudo, para o 2-2 assentar, já que, minutos depois, Mbemba desfez a igualdade e, aí sim, embalou o F. C. Porto para a vitória. O resultado final foi fixado por Taremi, perto do apito final.