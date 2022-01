Vizela bate Belenenses SAD no primeiro jogo do ano

JN Hoje às 20:38 Facebook

Em jogo em atraso da 13.ª jornada, que havia sido adiado devido à covid-19, os vizelenses festejaram a terceira vitória no campeonato e afundaram os azuis.

O Vizela entrou com o pé direito em 2022 e, este domingo, somou uma vitória importante para se distanciar dos últimos lugares da classificação, ao derrotar o Belenenses SAD (2-0).

Em jogo a contar para a 13.ª jornada, que havia sido adiado devido ao surto de covid-19 que assolou a equipa lisboeta, os vizelenses colocaram-se cedo em vantagem no marcador e foram capazes de aguentar a reação dos azuis na segunda parte.

Kiko Bondoso (12 minutos) e Cassiano (34) assinaram os golos que valeram a terceira vitória na Liga à equipa comandada por Álvaro Pacheco.

Com esta vitória, o Vizela passa a somar 16 pontos e sobe ao 12.º lugar da classificação, enquanto o Belenenses SAD averbou a quinta derrota seguida e continua no último lugar, com apenas oito pontos.