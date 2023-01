Vizela bate Rio Ave e sobe ao sétimo lugar

JN/Agências Hoje às 17:46 Facebook

Vizelenses deram a volta ao resultado na segunda parte e voltam às vitórias depois da derrota com o Sporting.

O Vizela recebeu e venceu, este domingo, o Rio Ave, com reviravolta no marcador, por 3-1, em jogo da 18.ª jornada da Liga, subindo ao sétimo lugar.

A formação de Vila do Conde, que já não vence para a Liga há quatro jornadas, chegou ao intervalo em vantagem, depois do golo de Aziz, aos 45+1, na conversão de uma grande penalidade, mas o Vizela, que regressa aos triunfos depois da derrota com o Sporting, em Alvalade, protagonizou a reviravolta na etapa complementar, com golos de Samu (55) e de Igor Julião (65), tendo Osmajic (90+2) fechado a contagem. O duelo ficou ainda marcado pela expulsão de Aderllan, que deixou o Rio Ave reduzido a dez jogadores desde os 86 minutos.

Com esta vitória, o Vizela ocupa o sétimo lugar da classificação, com 24 pontos, enquanto o Rio Ave é 10.º, com 21.