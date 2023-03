Vizela-Braga: Despertador toca a tempo do passeio dos guerreiros

Depois de uma primeira parte muito boa dos vizelenses, equipa de Artur Jorge acorda ao intervalo, parte para a goleada e fica a dois pontos do F. C. Porto antes de receber os dragões.

Uma segunda parte de sonho permitiu ao Braga passar, com distinção, no difícil teste de Vizela, com os arsenalistas a mostrarem capacidade de sofrimento e, sobretudo, instinto para marcar nos momentos certos. O que parecia um duelo destinado ao equilíbrio até ao apito final transformou-se numa goleada da equipa de Artur Jorge que, assim, recolocou a desvantagem em relação ao F. C. Porto nos dois pontos. Na próxima semana, Braga e dragões defrontam-se, na Pedreira, na luta pelo segundo lugar e, claro, para manter o líder Benfica debaixo de olho.

O Vizela não se acanhou perante a qualidade do visitante e dominou, quase em absoluto, os primeiros 45 minutos, mas Samu e Kiko Bondoso não conseguiram desfazer a muralha dos arsenalistas, que chegaram à vantagem a dois minutos do intervalo, graças a um remate feliz de Al Musrati. O descanso não chegaria sem o Braga sofrer mais três grandes sustos, mas uma defesa de Matheus, um corte de Serdar e a falta de pontaria de Anderson deixaram tudo na mesma.