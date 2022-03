Vizela causa surpresa na visita à Luz

A equipa de Álvaro Pacheco surpreendeu tudo e todos ao empatar na vista ao terreno do Benfica (1-1), em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga. A expulsão de Taarabt, aos sete minutos, condicionou a estratégia encarnada.

Ainda nem dez minutos tinham decorrido e Taarabt fez uma falta, que mereceu ordem de expulsão por parte do árbitro da partida. Este fator foi determinante para o resto do encontro, pois obrigou a um desgaste maior por parte das águias, devidamente aproveitado pela equipa do Vizela.

Apesar da inferioridade numérica, o Benfica conseguiu manter o equilíbrio durante grande parte da partida, até que, aos 65 minutos, Cassiano fez o sexto golo na Liga, em 2021/22.

Contudo, a vantagem não durou muito pois, passados dez minutos, Henrique Araújo estreou-se a marcar no patamar mais elevado do futebol português, pouco depois de ter entrado.

Com este resultado o Benfica mantém o terceiro lugar, com 58 pontos, enquanto o Vizela segue no 14.º posto, com 25.