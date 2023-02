Vizela-Chaves: Ter muita vontade não bastou para desatar o nulo

Em noite de muito frio, os dois guarda-redes corresponderam sempre que foram chamados.

O Vizela e o Chaves não conseguiram desfazer o nulo inicial, mas permanecem nos lugares tranquilos da Liga. As equipas tiveram vontade e revelaram inconformismo, mas pecaram na definição no último terço.

A primeira parte foi entretida, com escassas ocasiões, mas flagrantes. Primeiro para o Vizela, após Raphael Guzzo ganhar um ressalto a Benny. O médio vizelense correu mais de 60 metros com a bola, mas não conseguiu levar a melhor no duelo com Paulo Vítor. Acabaria por sair lesionado do lance. Na resposta, o central Steven Vitória apareceu na zona do ponta de lança, mas rematou à trave da baliza defendida por Buntic. Os guarda-redes, numa noite gélida, acabaram por animar os primeiros 45 minutos.