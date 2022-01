Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Guo Tianyu chega emprestado pelo Shandong Luneng.

O avançado Guo Tianyu foi esta quinta-feira oficializado como reforço do Vizela. O chinês de 22 anos chega emprestado, proveniente do Shandong Luneng, atual campeão da Liga chinesa. Esta é a segunda passagem do jogador pelo futebol português, depois de ter representado o Oriental Dragon em 2014/15.

Guo Tianyu marcou dez golos em 23 jogos na época passada.