Vizela contrata central Bruno Wilson

O central Bruno Wilson, que jogou nos espanhóis do Tenerife na época passada por empréstimo do S. C. Braga, é reforço do Vizela.

O jogador, de 24 anos, formado no Sporting e internacional português nas seleções jovens, passou enquanto sénior pelas equipas B e principal dos bracarenses, pelo Tondela (2019/20) e, na última temporada, no Tenerife, no segundo escalão do futebol espanhol, emprestado pelos arsenalistas.

Bruno Wilson assinou vínculo por três épocas com o Vizela, juntando-se a Tomás Silva e Nuno Moreira (ambos Sporting B) nos reforços da equipa que ascendeu esta temporada à Liga.