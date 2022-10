André Bucho Hoje às 20:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O Vizela venceu este domingo o Casa Pia por 1-0, em encontro da nona jornada da Liga, segundo triunfo consecutivo dos vizelenses na prova.

Em deslocação ao terreno do Casa Pia, o golo de Raphael Guzzo, aos 67 minutos, foi decisivo para a conquista dos três pontos dos comandados de Álvaro Pacheco.

Com este resultado, os vizelenses sobem ao 10.º posto, com 11 pontos. O Casa Pia é quarto, com 17 pontos.

PUB

Veja o resumo do jogo: