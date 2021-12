Vizela despacha Arouca em 10 minutos e ganha ao fim de quatro meses

JN Hoje às 22:17 Facebook

Três golos madrugadores facilitaram o caminho dos vizelenses rumo à segunda vitória no campeonato, a primeira desde agosto, que vale a subida ao 10.º lugar.

Pela primeira vez desde a segunda jornada, a 14 de agosto, houve triunfo do Vizela na Liga. Esta segunda-feira, a equipa de Álvaro Pacheco derrotou o Arouca e distancia-se da zona mais aflitiva da classificação.

O vencedor do jogo ficou praticamente definido nos primeiros 20 minutos, nos quais o Vizela logrou uma vantagem de 0-3, com golos de Samu, Ba (na própria baliza) e Schettine, entre os 9 e os 19 minutos. O avançado brasileiro fez o 0-4 ainda antes do intervalo.

Na segunda parte, o melhor que o Arouca conseguiu foi reduzir a desvantagem, com Bukia a fixar o 1-4 definitivo.

Com estes três pontos, o Vizela salta do 15.º para o 10.º lugar, apanhando precisamente o Arouca.</p>