O Vizela e o Boavista empataram (1-1), este domingo, em jogo da quarta jornada da Liga, com os dois golos da partida a serem apontados na segunda parte.

Numa partida disputada em Paços de Ferreira, casa emprestada do Vizela, foi Boavista que se adiantou no marcador aos 51 minutos, com um golo do brasileiro Gustavo Sauer, mas o Vizela chegou ao empate aos 74, por intermédio do costa-marfinense Koffi Kouao.

Com este empate, o Boavista, que vinha de duas vitórias seguidas, está no quinto lugar do campeonato, com sete pontos, enquanto o Vizela, que perdeu na última jornada por 4-0 com o Vitória de Guimarães, segue em 11.º, com quatro.

Veja o resumo do jogo: