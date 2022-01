Vizela emite comunicado e garante que vai a jogo diante do F. C. Porto

JN Hoje às 17:21 Facebook

O clube minhoto emitiu, esta quarta-feira, um comunicado no qual garante que vai a jogo com o F. C. Porto, a contar para a Taça de Portugal.

Numa longa nota, o clube minhoto explicou que tem 12 casos de covid-19 no plantel, nove deles jogadores, e que, face ao facto de ter mais sete jogadores indisponíveis, pediu o adiamento do jogo ao F. C. Porto, pedido que foi recusado.

"Nas testagens regulares de despistagem à covid-19 que o FC Vizela faz desde que a temporada começou, foram detetados 12 casos positivos nos últimos dias, nove dos quais jogadores da equipa principal. De pronto, o FC Vizela procedeu à realização de testes PCR a toda a estrutura do clube. Atendendo à dimensão dos números e ao facto de contar com mais sete jogadores indisponíveis (cinco lesionados, um castigado e outro ao serviço da Seleção Nacional da Guiné Bissau), decidiu esta SAD contactar de imediato a Autoridade de Saúde local e solicitar ao F. C. Porto o adiamento do jogo, pedido recusado ainda no dia de ontem", pode ler-se na nota.

O Vizela garantiu, ainda, que vai a jogo uma vez que tem "jogadores disponíveis para cumprir os regulamentos".

"Tendo o FC Vizela número suficiente de jogadores disponíveis para cumprir os regulamentos, entre jogadores da equipa principal, Sub-23 e Sub-19, o jogo desta noite vai realizar-se, ainda que com as limitações inerentes a todo este processo e às baixas acumuladas. A meio da tarde, depois de saber exatamente com que jogadores pode contar, a equipa reuniu-se para o estágio possível e apresentar-se-á em campo, naturalmente, com a alma e ambição de sempre. Contamos com o vosso apoio", concluiu.

O Vizela recebe, esta quarta-feira, em casa, o F. C. Porto em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal. O pontapé de saída está marcado para as 20.45 horas.