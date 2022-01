Vizela espera resposta do Sporting ao pedido de adiamento

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 18:45 Facebook

Plantel será sujeito a nova testagem à covid-19 esta sexta-feira. Aidara e Pedro Silva estão recuperados.

A SAD vizelense solicitou o pedido de adiamento da partida com o Sporting, no mesmo dia do pedido formulado ao F. C. Porto, mas ainda não obteve resposta por parte da SAD leonina.

Os minhotos foram afetados por um surto de covid-19, deixando de fora sete elementos no jogo com os dragões para a Taça de Portugal, mas o número de opções para o jogo do campeonato, no próximo domingo, em casa, está pendente dos resultados da testagem desta sexta-feira.