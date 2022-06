Vizela estagia em Quiaios e agendou nove amigáveis

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 21:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Primeiro ensaio será diante o Sp. Braga, a 9 de julho, no complexo desportivo de Fão.

O Vizela dará o pontapé de saída da pré-temporada no próximo dia 30 e o plano de preparação já foi definido. O estágio decorrerá de 17 a 23 de julho em Quiaios, na Figueira da Foz, e o calendário de jogos contém nove amigáveis.

O primeiro jogo-treino será diante o Sp. Braga, a 9 de julho, no complexo desportivo de Fão, seguindo-se jogos com os sub-23 do clube, no dia 12, na vila das Aves, e com o Torreense, em Vizela, no dia 15.

Em Quiaios, a equipa liderada por Álvaro Pacheco defrontará UD Oliveirense e Académico de Viseu, a 19 e 23 de julho, respetivamente. De regresso ao norte do país, os minhotos visitam o Feirense (23 julho), recebem o Gil Vicente (27 de julho) e encerram os amigáveis com jogos em Penafiel e Paços de Ferreira, ambos no dia 30 de julho.