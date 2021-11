Vizela garante oitavos da Taça de Portugal

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 15:58 Facebook

O Vizela garantiu e justificou a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal, após derrotar o Estrela da Amadora, nesta tarde de sábado, por 2-0, em jogo cujo domínio minhoto foi coroado com sucesso.

Favorito na eliminatória, pelo estatuto e pelo fator casa, o conjunto liderado por Álvaro Pacheco teve uma boa entrada na partida e justificou com qualidade e mérito a vantagem no marcador. Ainda dispôs de mais duas ocasiões para ampliar o resultado, mas a ineficácia registada e algum relaxamento, fruto das facilidades com que chegou à baliza adversária, permitiram ao Estrela da Amadora equilibrar e manter a eliminatória em discussão.

O descanso não trouxe grandes novidades. Os locais voltaram a ter uma melhor entrada no jogo e chegaram cedo ao golo. Depois do deslumbramento de Kiko Bondoso, que isolado não conseguiu vencer o duelo com Nuno Hidalgo, o extremo redimiu-se na jogada seguinte, dando o seguimento correto a um excelente trabalho do coletivo. Um ensaio de alta qualidade e que arrancou muitos aplausos e sorrisos dos 1341 espetadores que se deslocaram ao palco do encontro. Os estrelistas fizeram muito pouco para reentrar na discussão do resultado. Ricardo Chéu ainda tentou com as substituições dar um rumo diferente aos acontecimentos, mas as melhores ocasiões para dilatar o resultado pertenceram aos locais.