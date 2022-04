Vizela homenageia Álvaro Pacheco pelos 100 jogos

Treinador, de 50 anos, conduziu em três temporadas a equipa minhota do Campeonato de Portugal até à primeira Liga.

O treinador Álvaro Pacheco cumpriu na última jornada da Liga, diante o Belenenses SAD, 100 jogos como treinador do Vizela. Responsável pela subida dos minhotos do Campeonato de Portugal à Liga principal, o experiente treinador, de 50 anos, foi brindado com uma camisola oficial, com o número redondo nas costas, nos minutos que antecederam o início da partida com o Arouca.

A camisola foi entregue por Gonçalo Moreira, vice-presidente da SAD vizelense, num gesto que mereceu muitos aplausos por parte da massa adepta presente no jogo de abertura da 31.ª jornada da Liga.