Vizela multado em 2805 euros por… um copo de cerveja

Conselho de Disciplina da FPF explica que o arremesso do objeto "originou uma interrupção do jogo por alguns momentos".

No mapa de castigos divulgado, esta terça-feira, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa Futebol, destaca-se uma multa de 2805 euros ao Vizela. Motivo: um copo com cerveja.

O incidente aconteceu no jogo com o Famalicão, com o objeto em questão a ser atirado na direção de um jogador do emblema famalicense, o que obrigou à interrupção do jogo por algum tempo.

"Ao minuto 81, um dos adeptos do FC Vizela, localizados no sector B3 da Bancada Central Poente Inferior, fora da ZCEAP, identificados por camisolas, cachecois e outros adereços do seu clube, arremessou para o terreno de jogo um copo de plástico com cerveja. O árbitro do jogo, Sr. Luis Godinho, entregou este copo ao Delegado da Liga, Luis Cardoso, informando o mesmo do facto de o referido copo ter sido arremessado na direção de um jogador do FC Famalicão, sem no entanto o atingir. Este arremesso originou uma interrupção do jogo por alguns momentos, conforme relatado no relatório do Delegado da LPFP", esclarece o comunicado federativo.