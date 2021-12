Vizela promove "Natal Solidário" contra o isolamento

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 17:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Presidente e jogadores do clube vimaranense juntaram-se à autarquia e a alguns parceiros da restauração para distribuir refeições quentes a idosos.

O "Natal Solidário" promovido pelo Futebol Clube de Vizela, em parceria com a Câmara Municipal de Vizela e alguns parceiros da restauração, já está em andamento com a distribuição de refeições quentes a idosos em situação de isolamento.

Uma iniciativa que decorrerá até à próxima quinta-feira e que contou, nesta manhã de terça-feira, com os contributos de Bruno Wilson e Nuno Moreira, jogadores da equipa principal, de Diogo Godinho, presidente da SAD do Vizela, e de Victor Hugo Salgado, presidente da autarquia vizelense.

"A partir do momento que uma das instituições mais importantes do nosso concelho resolve fazer uma ação destas, e em particular numa altura como esta, foi com enorme satisfação que aceitamos. Através dos serviços sociais conseguimos identificar um conjunto de famílias e estamos a fazer as entregas", justificou Victor Hugo Salgado.

"Tentamos estar presentes no máximo de ações solidárias possíveis e esta é mais uma. Fico feliz por toda a família vizelense estar sempre disponível para estes eventos solidários", sublinhou Diogo Godinho, presidente da SAD.

Bruno Wilson e Nuno Moreira deram a cara pela iniciativa no primeiro dia, entregando refeições aos idosos identificados pelo município. "É gratificante ajudar as pessoas que têm mais necessidade e que precisam de ajuda. Estamos sempre disponíveis para ajudar", assumiu Bruno Wilson.

O central, à margem da iniciativa solidária, também abordou o jogo da Taça de Portugal, diante do Braga, agendado para a próxima quinta-feira (19.45 horas, Sport TV 2), referente aos oitavos de final da competição. "É um jogo muito especial, porque é uma casa por onde passei e que estarei sempre grato. Vai ser um bom jogo, numa prova em que os jogos são sempre diferentes, independentemente dos resultados das equipas no campeonato. São duas equipas muito boas e que jogam um futebol atrativo. E claro, espero que a minha equipa ganhe", perspetivou, acreditando que o Braga, independentemente da irregularidade dos resultados, "estará no seu melhor nível".

PUB

O sonho de marcar presença na final do Jamor está bem presente no balneário. "Somos uma equipa ambiciosa, temos noção das nossas capacidades e, para qualquer equipa, o Jamor acaba por ser um sonho", justificou.

Na presente temporada, em jogo para o campeonato, os vizelenses foram goleados pelo adversário (4-1). Bruno Wilson foi claro quando questionado sobre o assunto. "Cada jogo é um jogo. Quando os resultados são negativos, aprendemos com os erros. E isso fazemos muito bem. Aprendemos com os erros e, normalmente, damos uma resposta muito positiva nos jogos a seguir", concluiu.