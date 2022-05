Vizela: protocolo entre clube e SAD prolongado

Os sócios do Vizela aprovaram por maioria, ontem, em Assembleia-Geral do clube, a extensão do protocolo que regula as relações entre clube e SAD por mais 15 anos e aprovaram a redução da percentagem resultante da venda de jogadores.

O valor, que antes era de 15% para o clube, baixa agora para os 5%, sendo que, no caso de se tratarem de jogadores com passagem pelos escalões de formação do clube, a percentagem será de 10%. Em contrapartida, a SAD assume todas as despesas relacionadas com a utilização do estádio.

As verbas angariadas por via da quotização sofreram um grande ajuste. Se, no passado, 60% correspondiam ao clube e o restante à SAD, os sócios aprovaram que 80% das quotizações são para o clube e 20% para a SAD. O acordo contempla ainda uma distribuição da verba resultante do fundo que a UEFA atribui aos emblemas certificados dos campeonatos profissionais, que não participam nas competições europeias, e que têm rondado os 150 mil euros.

Assim, se continuar a ser garantida a certificação de 4 estrelas, como aconteceu nas últimas duas temporadas, um terço desse valor será destinado ao clube, sendo que será repartido em partes iguais, caso venham a ser atingidas as 5 estrelas. Contudo, para atingir as cinco estrelas, terá de ser criada uma equipa de futebol feminino.

As contas referentes ao exercício de 2021 foram aprovadas por unanimidade, com um resultado líquido positivo de 38.867 euros.