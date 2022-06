Vizela inicia época focado em melhorar classificação do ano passado

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 12:08 Facebook

O plantel do Vizela iniciou, nesta manhã de quinta-feira, os trabalhos no relvado. Ainda sem reforços para a temporada 2022/2023, Diogo Godinho, presidente da SAD minhota, revelou serenidade.

"Estamos tranquilos. Temos uma base de 20 jogadores que transitam da época passada. Vamos escolher sem pressas e tentar escolher bem", disse Diogo Godinho, revelando que as prioridades passam por contratar um guarda-redes, um lateral esquerdo, um médio e um avançado.

Sobre a continuidade do goleador Cassiano, que ainda tem contrato com a SAD, o responsável máximo diz que todos os cenários estão em cima da mesa. "É jogador do Vizela. Admito que há interesse de vários clubes, mas é nosso jogador. Mas até ao fecho do mercado de transferências tudo pode acontecer", lembrou.

Certezas existem relativamente às metas desportivas. Há uma meta que é clara: a manutenção. Queremos fazer uma época mais tranquila", salientou Diogo Godinho.

O treinador Álvaro Pacheco assumiu o desejo de melhorar o 14º lugar da época passada. "Somos ambiciosos e queremos melhorar em todos os aspetos, seja na classificação, seja como equipa, seja no ataque ou na defesa", referiu. "No ano passado foi o nosso primeiro ano de Universidade. Este ano estamos mais preparados", acrescentou.

A ausência de reforços não é vista como um drama. "O Vizela pensa as coisas calmamente. A transição foi feita com 20 jogadores e isso dá muita segurança e estabilidade. Com calma e serenidade, resolveremos as situações".

Samu foi o jogador eleito para falar em nome do coletivo. O criativo médio utilizou a mesma linha de raciocínio dos responsáveis. "Queremos fazer melhor que na época passada. Quanto mais acima o melhor, mas o pensamento será jogo a jogo".