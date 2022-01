Vizela-V. Guimarães: dérbi promete emoção dentro e fora do campo

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 08:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinadores Álvaro Pacheco e Pepa apontam à vitória e querem dar continuidade às boas exibições.

Vizela e Vitória de Guimarães já foram do mesmo concelho e já se defrontaram no escalão máximo, mas será a primeira vez que o dérbi na elite do futebol nacional será disputado no concelho e cidade de Vizela. Em 1984/85, recorde-se, os vizelenses fizeram da sua casa o antigo Estádio Municipal de Guimarães, o atual D. Afonso Henriques. O duelo de vizinhos terá emoção nas bancadas, dado que a procura aos bilhetes foi elevada e, dentro de campo, estarão duas equipas moralizadas pelos triunfos alcançados na última jornada, diante de Tondela e Estoril, respetivamente.

Do lado do Vizela, Álvaro Pacheco foi categórico nas metas traçadas para o duelo minhoto. "Queremos dar continuidade às boas exibições, mas principalmente ao último resultado com a conquista de pontos. Para isso, temos de estar muito concentrados, frente a um bom adversário, bem orientado, com bons executantes. Prevejo um jogo emotivo, bem disputado entre duas equipas que vão dar tudo para vencer", garantiu o treinador dos vizelenses, que para o jogo com os vitorianos já poderá utilizar os reforços André Sarmiento e Rashid.