Vizela vence em Penafiel e fica a uma vitória de subir de divisão

O Vizela venceu (2-1), este domingo, na visita ao Penafiel, recuperou o segundo lugar e volta a depender apenas de si para garantir a subida de divisão, a uma jornada do fim da II Liga de futebol.

Marcos Paulo foi o herói dos vizelenses, ao marcar o golo que garantiu o triunfo, aos 86 minutos, desbloqueando um empate que subsistia desde os 68, quando Robinho marcou para o Penafiel, respondendo ao tento do vizelense Tavinho (56).

Com este triunfo, o Vizela, sem perder no campeonato há 25 jogos, regressou ao segundo lugar perdido na véspera para o Arouca, que é terceiro, em zona de 'play-off', tem 63 pontos e basta-lhe vencer na última jornada o Vilafranquense para subir à I Liga.

Este resultado afastou, desde logo, o Desportivo de Chaves e a Académica das contas da subida, nas quais já não estava o Penafiel, que é sétimo, com 43 pontos.

Kiki Afonso, aos 11 minutos, acertou no poste, no lance mais perigoso para os vizelenses, mais determinados na chegada à baliza, mas o Penafiel, com nível futebolístico para se bater com os melhores e por melhores objetivos, respondeu em contra-ataque, explorando a velocidade dos seus avançados.

No melhor lance, aos 18 minutos, Ronaldo Tavares errou a baliza, num cabeceamento sem oposição na pequena área.

O avançado dos 'rubro-negros' fez melhor no arranque do segundo tempo, mas viu Ivo Gonçalves, com uma grande intervenção, defender o cabeceamento.

O lance, aos 52 minutos, confirmou a melhor reentrada dos locais, mas a resposta do Vizela, aos 56, foi letal.

Na primeira intervenção no jogo, Tavinho, em posição duvidosa, inaugurou o marcador, na recarga a um remate de Guzzo, mas o Penafiel reagiu bem e, com alguma felicidade, restabeleceu a igualdade, aos 68 minutos, por Robinho, num centro-remate da esquerda.

Pouco depois, Gustavo Henrique viu o segundo amarelo e deixou o Penafiel reduzido a 10, uma situação bem aproveitada pelo Vizela, que chegaria à vantagem já perto do final do jogo, aos 86 minutos, na sequência da melhor jogada do encontro.

Kiki Afonso cruzou da esquerda e Tavinho amorteceu para a o remate, de primeira, de Marcos Paulo, num final de encontro emocionante, com oportunidades de golo para as duas equipas.