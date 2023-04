Vizela vence na visita ao Santa Clara e agrava crise nos açorianos

JN/Agências Hoje às 17:37, atualizado às 18:22 Facebook

O Vizela chegou, esta sexta-feira, ao terceiro triunfo consecutivo na Liga ao vencer por 1-0 na visita ao Santa Clara, na abertura da 27.ª jornada, com os açorianos a somarem a oitava derrota seguida.

Em Ponta Delgada, o avançado montenegrino Osmajic, aos 31 minutos, fez o único golo da partida, o seu sétimo no campeonato, e garantiu os três pontos para a equipa minhota.

Com este resultado, o Vizela consegue a melhor série no campeonato, com três triunfos consecutivos, e está em sétimo, com 38 pontos, enquanto o Santa Clara, que não vence há 14 jornadas (desde 14 de novembro) e perdeu os últimos oito jogos, está em 18.º e último, com 15, e pode ficar mais longe da zona de permanência.

