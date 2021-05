Vizela vence Vilafranquense e está de regresso à Liga 36 anos depois

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:05 Facebook

O Vizela venceu (5-2), este sábado, e está de regresso à Liga mais de três décadas depois. Arouca vai disputar o '"play-off" diante do Rio Ave, Oliveirense e Vilafranquense descem.

Fez-se história em Vizela. A equipa de Álvaro Pacheco venceu (5-2) o Vilafranquense e subiu pelo segundo ano consecutivo, depois de em 2020 ter conseguido um lugar de subida no Campeonato do Portugal. Os vizelenses seguem com o Estoril para o principal escalão do futebol nacional, 36 anos depois da última presença, e, assim, na próxima época haverá seis equipas do Minho em competição: Moreirense, Braga, Vitória, Famalicão, Vizela e Gil Vicente.

O jogo que deu a vitória histórica ao Vizela começou de feição para a equipa da casa, com Diogo Ribeiro a inaugurar o marcador. O Vilafranquense empatou, de grande penalidade, por Evandro Brandão mas os minhotos não se ressentiram, mesmo que tenham perdido virtualmente o segundo lugar em duas ocasiões. Rapahel Guzzo fez o 2-1 ainda antes do intervalo, Brandão voltou a empatar através de um penálti mas Guzzo também bisou e, desde então, o jogo foi todo do Vizela: Kiko Bondoso marcou o quarto golo e Tavinho, já nos descontos, selou o resultado.

Os minhotos fecharam com chave de ouro uma épica com números impressionantes: somaram 26 jogos consecutivos sem perder, Cassiano, com 16 golos, conquistou o prémio de melhor marcador e o Vizela acabou em segundo lugar, com 66 pontos, e como a equipa com o melhor ataque, com 59 golos.

No sentido inverso, o Vilafranquense, bem como a Oliveirense, que perdeu por 1-0 com o Varzim, descem de divisão. Já o Arouca, que conta com quatro presenças na Liga, venceu (3-1) na receção ao Chaves, terminou em terceiro lugar e vai disputar o play-off de acesso à Liga diante do Rio Ave.

Álvaro Pacheco: "Fomos até ao fim a acreditar que éramos capazes"

O treinador do Vizela dedicou a subida à Liga ao pai e destacou o "feito extraordinário" da equipa.

"Tenho pena do meu pai não estar aqui, gostava muito que ele assistisse a este momento. Fizemos algo extraordinário. Uma equipa que veio do Campeonato de Portugal consegue ter o melhor ataque, o melhor marcador e o rei das assistências. Isto deve-se a muita gente, a este grande grupo, à equipa técnica que foi extraordinária no apoio, e a uma cidade que se uniu à equipa. Conseguimos acreditar que era possível e fomos até ao final a pensar que éramos capazes", disse Álvaro Pacheco.