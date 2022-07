Vlachodimos com porta aberta para deixar a Luz

Guarda-redes grego vai ser titular no arranque da pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mas não preenche todos os requisitos de Roger Schmidt

Vlachodimos vai ser titular no arranque oficial do Benfica, na terça-feira, frente ao Midtjylland, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na Luz, mas, mesmo assim, continua com a porta aberta para mudar de ares. O guarda-redes, que partilhou a rampa de lançamento da pré-época com Helton Leite, está na linha da frente para Roger Schmidt, mas não cumpre todos os requisitos do treinador, que privilegia um guardião que possa funcionar como líbero e ofereça tranquilidade aos centrais, tendo para isso que jogar bem com os pés.

O Leicester procura alternativa a Kasper Schmeichel, que foi vendido ao Nice, mas até à data, o clube inglês não apresentou qualquer proposta ao emblema encarnado.