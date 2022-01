Vlachodimos é baixa nas águias

Rui Farinha Hoje às 21:23 Facebook

Vlachodimos testou positivo e é a sexta baixa nos encarnados, devido à covid-19, para o duelo com o Paços de Ferreira, que se realiza este domingo, no Estádio da Luz. Helton Leite é o único guarda-redes disponível no plantel principal

Na baliza, Helton Leite é o único guarda-redes disponível visto que, além do grego, Svilar contraiu também a doença, durante esta semana. O treinador Nélson Veríssimo terá, assim, de recorrer à equipa B para ter um "keeper" no banco dos suplentes que poderá ser Samuel Soares, de apenas 19 anos. Nos últimos jogos, Svilar foi o titular no conjunto secundário mas Samuel tem igualmente sido opção com frequência.

Nesta temporada, Helton Leite integrou o onze nos jogos da Taça da Liga e da Taça de Portugal, sendo que no último, frente aos dragões, a sua exibição não deixou boas recordações.