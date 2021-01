Vlachodimos e Everton Cebolinha também têm covid-19

Nuno Barbosa Hoje às 11:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Más notícias para Jorge Jesus na véspera de o Benfica receber o Nacional da Madeira, em jogo da 15.ª jornada do campeonato nacional. Vlachodimos e Everton Cebolinha também testaram positivo à covid-19. De momento, são 10 os casos ativos no plantel principal dos encarnados.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que foram detetados dois casos positivos nos mais recentes testes de diagnóstico covid-19 realizados aos jogadores do futebol profissional. O guarda-redes Odysseas e o extremo Everton testaram positivo ao novo coronavírus", esclareceram os encarnados, este domingo, em comunicado publicado no site oficial.

Vlachodimos e Everton juntam-se, assim, a Helton Leite, Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Otamendi, Nuno Tavares, Waldschmidt e Diogo Gonçalves como indisponíveis para o jogo de segunda-feira, frente ao Nacional. Igualmente de baixa, mas por lesão, encontra-se André Almeida.

O Benfica divide o segundo posto da tabela classificativa da Liga com o F. C. Porto. Os dois rivais somam 32 pontos, enquanto o Sporting lidera, com 36.